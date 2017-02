Matera, Auteri: "Il campo non permetteva il palleggio, ma accettiamo il ko"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Gaetano Auteri, tecnico del Matera, parla così in sala stampa, dopo il ko di oggi contro il Catania: "Abbiamo perso la partita, c’è poco da dire in questi casi. Il Catania ha capitalizzato il massimo anche se non è stato mai davvero pericoloso né sul piano del gioco, né su quello dell’aggressività. Onore a chi ha vinto questa partita. È stata una partita anomala anche perché, in fondo, non abbiamo giocato così male. Non siamo riusciti ad essere significativi negli ultimi venti metri dove dovevamo essere più incisivi. Abbiamo palleggiato un po’ sotto ritmo anche perché il campo non lo permetteva, visto che non era nelle migliori condizioni. Però, accettiamo il risultato finale", evidenzia TuttoMatera.