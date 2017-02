Matera, Auteri: "In credito col Catania. Puntiamo i nostri obiettivi"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Big match di Lega Pro domani al 'Massimino' di Catania fra la compagine di Rigoli e il Matera di Gaetano Auteri. "Meglio giocare dopo le rivali? Non ci importa nulla dei risultati delle altre - spiega in conferenza stampa il tecnico (fonte TuttoMatera.com) -. In questo modo perderemmo energie mentali inutili e non mi sembra il caso. Domani andiamo a Catania dove abbiamo intenzione e voglia di andare a fare la partita. In questo momento stiamo cercando anche di andare oltre, perché abbiamo molte motivazioni. Affrontiamo una squadra che durante il mercato di gennaio si è rinforzata molta. Hanno tolto alcuni giocatori ma ne hanno inseriti altri con più qualità. Dalla loro potranno avere anche il fattore campo, ma è un aspetto che conta poco. Noi rispettiamo l’avversario, ma nel sangue abbiamo l’idea di imporre un certo tipo di calcio come nel nostro stile. Abbiamo voglia di andarci a confrontare, poi sarà il campo a parlare. Quella di domani è una partita insolita, ma a livello di importanza lo sono tutte. Affrontiamo una squadra con la quale siamo in credito, soprattutto se penso al match di settembre. Nel calcio, tutto torna. Però, è anche vero che questa è un’altra partita, per questo motivo ce l’andiamo a giocare al meglio. Gli indisponibili? Lo stop di Infantino ci ha infastidito molto. Per il Matera, è un giocatore molto importante. Domani, però, non sarà in campo perché si è fermato. Proverà a recuperare, contiamo di riaverlo a disposizione quanto prima. Farà gli esami, poi si vedrà. Si tratta di un problema muscolare, con la speranza che sia davvero di poco conto. Gli altri? Sartore è tornato ma ancora bisogno di un po’ di tempo prima di poter essere a disposizione. Di Lorenzo, invece, sta continuando a lavorare e a breve dovrebbe tornare in gruppo. De Franco, dopo lo stop della settimana scorsa è ritornato a disposizione, per questo è fra i convocati".