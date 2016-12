Matera, Auteri: "Pari giusto, questa rosa va ampliata"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Non recrimina per il pari del Torre contro la Paganese (1-1 con sigilli nella ripresa di Ingrosso ed Herrera) Gaetano Auteri, tecnico del Matera. Un esito che, a suo dire, ha rispecchiato fedelmente l'andamento di una partita non esaltante da parte dei suoi ragazzi.

L'ANALISI - "Accettiamo il pareggio. E' un risultato giusto perché non siamo stati solidi. Si è vista un po' di leziosità in più e qualche prestazione individuale è stata al di sotto delle attese. A parte questo, se non commettiamo un errore grossolano sul gol preso, questa partita non la pareggiamo ma la portiamo a casa. Abbiamo subìto poco nel corso della gara. Siamo anche in emergenza: avevo necessità di fare alcuni cambi ma non è stato possibile".

MERCATO - "Ne parleremo, ora non è il tempo di anticipare le cose. Sicuramente questa rosa dobbiamo aumentarla dal punto di vista numerico. Non siamo tantissimi e abbiamo anche diversi giocatori fuori da tempo come Infantino o Papini. Adesso dobbiamo solo staccare la spina".

PARALLELISMI COL BENEVENTO - "Questo gruppo è più avanti perché c'è maggiore simbiosi iniziale. I giocatori stanno insieme da un anno".