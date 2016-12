Messina, Lucarelli: "Serve umiltà. Siamo una Ferrari con un motore da 500"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Un 2-0 che fa male quello incassato dal Messina contro il Siracusa. Una sconfitta che ha dato il via allo sfogo del tecnico peloritano Cristiano Lucarelli: "Io sono il primo a vergognarmi del 2-0 di oggi - si legge su GianlucaDiMarzio.com -, se impariamo da questi signori qua l'umiltà allora ci possiamo tirare fuori da questa posizione di classifica. O si prende coscienza di questa situazione o non si va da nessuna parte. Non si può pensare di venire a Siracusa e vincere senza problemi. Facciamoci un po' umili come fa il sottoscritto nonostante le 500 presenze in Serie A e i centinaia di gol. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, ma dovete capire che siamo una Ferrari con un motore da 500. Questo lo dovete capire anche voi, ora basta perché sono incazzato e non voglio dire che in questa squadra ci sono anche giocatori che non possono fare nemmeno l'Eccellenza. La verità è che siamo bravi solo nei preliminari, poi al momento di arrivare al sodo non riusciamo a fare niente".