Modena, Capuano: "Diakitè out? Bisogna convivere con certe situazioni"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Modena Ezio Capuano ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Adama Diakite e di come cambiano i piani della sua squadra: “Purtroppo siamo stati molte volte attanagliati da episodi e infortuni importanti e non ci siamo mai rifugiati dietro ad alibi e non lo faremo neanche stavolta. Io ho quasi sempre giocato con un rifinitore dietro due punte e se avessi avuto Diakitè disponibile lo avrei schierato dall'inizio con Diop e Nolè. Purtroppo l'allenatore deve gestire certe situazioni che si vengono a creare e cercherò nuove soluzioni per sopperire alla sua assenza senza perdere equilibrio”.