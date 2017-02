Modena, Capuano: "Vincere a Macerata per uscire dall'inferno"

© foto di Federico Gaetano

Impegnato in conferenza stampa tra la sconfitta con la Reggiana e la sfida alla Maceratese, il tecnico del Modena Ezio Capuano ha analizzato il momento dei gialloblù. Ecco quanto riportato da tuttolegapro.com: "Abbiamo consapevolezza del nostro processo di crescita. Siamo arrivati a Reggio Emilia e ce la siamo giocata ad armi pari, il piglio della grande squadra l'abbiamo avuto noi anche per l'approccio. Abbiamo perso in modo immeritato. È troppo facile dire che l'arbitro non è stato all'altezza. Volevo vincere per la marea di gente che è venuta a vederci, ma nel momento in cui si contesta una società, nell'inconscio si avvantaggia la squadra avversaria e si influenzano anche le decisioni arbitrali. Contestiamo alla fine: ora raggiungiamo la salvezza. Incitiamo solo la squadra: anche l'arbitro può avere una reazione diversa.

Dovessimo fare risultato a Macerata usciremmo dalla zona play-out: per la prima volta saremmo fuori dall'inferno. Farò turn-over, facendo risposare qualcuno. La Maceratese? Ha preso meno gol tra tutte le squadre professionistiche e questo la dice lunga. Sta facendo un campionato importantissimo, è forte, fisica ed esperta".