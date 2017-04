Modena, Giorico: "Mai chiesta la cessione. Capuano decisivo per restare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Modena Daniele Giorico in un'intervista rilasciata a TRC ha parlato di presente e futuro: “Le ultime due vittorie sono state importanti, dopo aver passato un momento difficile a causa delle sconfitte con Venezia e Padova abbiamo ottenuto risultati non contati con Pordenone e Albioleffe e dato continuità in casa. Siamo in salute e in crescita e stiamo mantenendo un buon passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo anche se ci sarà da soffrire e non dipenderà solo da noi. Diop? Si è presentato subito bene e molte sue reti sono state decisive, forse con un po' più di precisione sarebbe potuto andare in doppia cifra, ma si tratta di un acquisto azzeccato che si rende utile anche lontano dalla porta. - Continua Giorico come riporta Parlandodisport.it - Capuano è stato bravo a ricaricarmi e aiutarmi a livello mentale per ritrovare le giuste motivazioni. Il suo arrivo è stato determinante per la mia permanenza. Però voglio chiarire che non ho mai chiesto la cessione perché devo tanto a questa società e sono felice di essere rimasto. Speravo in un'annata diversa conoscendo la piazza, ma purtroppo non è stato possibile. Stipendi? Da quando sono qua sono sempre stati pagati con regolarità”.