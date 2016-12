Olbia, Mignani: "Concessi due gol che non possiamo permetterci"

Fonte: Olbiacalcio.com

Deluso e amareggiato perché alla vittoria ci credeva e perché il campo, malgrado il risultato finale, lascia spazio a grandi recriminazioni. Queste le parole di mister Mignani dopo la sconfitta contro il Renate: "Indubbiamente la sconfitta di oggi fa male perché tutti speravamo di riuscire a dare continuità ai risultati. Quando vai sotto di due gol è difficile rimontare, anche se credo che nell'arco dei 90' l'Olbia abbia prodotto gioco e occasioni meritando quanto meno il pareggio. Rammarico? Certo, abbiamo concesso al Renate due gol che non possiamo permetterci. Se vogliamo migliorare la nostra classifica dobbiamo eliminare questo limite che ci portiamo dietro".

Sulle scelte tattiche: "Ho pensasto che Piredda trequartista potesse darci qualità nel gioco stretto e volevo tenere Capello, che ha fatto bene nelle ultime partite, come arma da utilizzare in corsa. Ho voluto reinseire Geroni perché è un giocatore importante per noi e confermare Tetteh che con l'Arezzo aveva fatto molto bene. Cossu? Sicuramente il suo ingresso ci ha dato una mano, ma non potevo chiedergli di più perché non è ancora al 100%". 

Lo score dell'Olbia dice sinora di 8 vittorie, 9 sconfitte e soltanto 3 pareggi: "I numeri dicono che ci mancano quei risultati che si portano a casa quando non si può vincere e non si deve perdere. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per eliminare questi problemi che forse derivano da cali di concentrazione. Oggi la vittoria era alla portata, ma abbiamo regalato due gol al Renate e la palla non ne voleva sapere di entrare nella porta avversaria . Adesso c'è il Natale di mezzo e dobbiamo trovare il modo di digerire questa sconfitta perché il 29 siamo di nuovo in campo. A Lucca proveremo a riscattarci".