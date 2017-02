Padova, Brevi: "Derby col Venezia? Intanto battiamo il Tuttocuoio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso i canali ufficiali del Padova, il tecnico Oscar Brevi ha presentato la sfida di Coppa Italia Lega Pro contro il Tuttocuoio: "Boniotti sarà squalificato, ragion per cui dovremo inventarci qualcosa di nuovo. L’idea è quella di convocare Madonna, Mandorlini e Cappelletti e di chiamarli in causa non per 90 minuti, ma per 45 se ce ne fosse il bisogno. A destra, mancando Fantacci, non posso certo chiedere a Gaiola di fare l’esterno, altrimenti snaturerei le sue caratteristiche, è possibile che in quel ruolo possa essere impiegato un giocatore della Berretti. Verranno convocati diversi giovani, Poncia, Boscolo, Scevola, Cisco, Barzon e il nuovo portiere che abbiamo acquistato. Il Tuttocuoio gioca su un campo sinceramente non certo bello e questo per noi potrebbe essere uno svantaggio. Quest’anno la Coppa Italia regala la possibilità, vincendola, di essere considerati come una seconda classificata ai playoff, noi vogliamo passare il turno ma bisogna anche considerare le condizioni con cui si arriva all’impegno, se si hanno squalificati, come sta la squadra e via dicendo. Il derby col Venezia in semifinale? Intanto dobbiamo vincere sia noi che loro e poi ci penseremo. Diciamo che avremmo la possibilità quantomeno di evitare una trasferta lunga".