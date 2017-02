Padova, De Cenco: "Contento per essermi sbloccato. Ora continuità"

© foto di Federico Gaetano

In gol contro il Tuttocuoio nei quarti di finale di Coppa Italia Lega Pro, l'attaccante del Padova Caio De Cenco ha analizzato la gara ai microfoni del sito ufficiale dei patavini: "Sono contentissimo di essermi sbloccato, il gol che ho segnato avrei potuto già segnarlo domenica, ma è importante soprattutto aver passato il turno, perché vincere alza sempre il morale. In settimana lavoriamo spesso su questi aspetti, possiamo sicuramente migliorare. Il mio infortunio? Spero non sia nulla di che, ho preso una ginocchiata in un contrasto del portiere. Segnare aiuta sempre, è importante prendere queste partite con lo spirito giusto. Adesso pensiamo subito al Gubbio, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, ogni domenica è una finale, se ragioniamo così possiamo arrivare lontano”.