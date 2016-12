Padova, Sbraga: "Non rinnego la scelta fatta in estate"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore del Padova Andrea Sbraga ha parlato del momento personale e del suo probabile ritorno in campo contro la Sambenedettese a distanza di tre mesi dall'ultima gara giocata: “Ovviamente ho tanta voglia di giocare visto che tolta la gara contro l'Ancona e la Coppa, non gioco da tre mesi un partita dall'inizio. Non è facile restare fuori e farsi trovare pronti quando manca la continuità, ma spero di ripagare la fiducia. - continua Sbraga al Gazzettino -Cerco di fare tesoro delle opportunità che mi vengono date e ammetto che mi aspettavo qualcosa di più in questa stagione, ma non rinnego la scelta fatta in estate perché qui sto bene e non c'è alcun problema. Si vince non in undici, ma tutti assieme anche se sarei più felice se giocassi di più”.