© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Padova si guarda al futuro in campo e fuori. Il club infatti ha intenzione di consolidare la struttura societaria con l'ingresso di un nuovo imprenditore nel club. Il profilo individuato dal duo Bonetto-Bergamin è quello di Alessandro Banzato, titolare di Acciaierie Venete e vice presidente del Petrarca Rugby, che già in passato è stato visto allo stadio in compagnia di Ivone De Franceschi e che era stato a un passo dal rilevare il club ai tempi della proprietà Penocchio. Lo riporta Il Mattino di Padova.