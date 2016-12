Padova, Zamuner: "A gennaio priorità al centrocampo. Ipotesi attacco"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino il ds del Padova Giorgio Zamuner ha fatto il punto in vista del mercato di gennaio: "La priorità è un centrocampista, ed è un innesto che faremo subito dato che siamo numericamente corti e abbiamo un posto libero in lista. In attacco si può ipotizzare di prendere un elemento con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, ma non è un’urgenza dato che facciamo già tanti gol. Poi se c’è qualcuno che non è contento perché gioca poco, valuteremo insieme la situazione. Filipe e Sbraga? Entrambi hanno disputato un’ottima gara con la Sambenedettese. A centrocampo il problema è che purtroppo abbiamo avuto a disposizione per poche partite Filipe e De Risio, ma il valore non si discute. Quanto a Sbraga, è stato penalizzato in termini di presenze nel girone d’andata, ma lo consideriamo un titolare. E se il Padova vuole puntare in alto, ha bisogno di tutto il gruppo. Calil? Mi è stato chiesto se è un giocatore che mi piace, e ho risposto positivamente. Davanti, ripeto, non abbiamo fretta. Se capita l’occasione, la valuteremo".