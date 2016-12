Paganese, 100 partite per capitan Deli: il club lo premia

© foto di Giuseppe Scialla

Contro la Virtus Francavilla, otto giorni fa, aveva tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Paganese, di cui oggi è capitano. Quasi un record, ad appena 22 anni, per Francesco Deli, alla quarta stagione in azzurrostellato. Un curriculum di altà fedeltà che la società ha voluto premiare con una maglia speciale incorniciata. Quella, chiaramente, celebrativa dei 90 anni della Paganese. Tuttavia la sua permanenza a Pagani è ancora un rebus: tante le società, anche di B, sulle sue tracce. Circostanza che potrebbe indurre il club a sacrificarlo. "Sono contento di aver raggiunto questo traguardo: la Paganese è una seconda famiglia per me - le sue parole -. Sono arrivato qui che ero bambino e voglio ringraziare soprattutto il direttore Raiola che mi è stato sempre vicino da quando sono venuto, oltre al presidente che ha sempre creduto in me. E sono orgoglioso di essere diventato capitano di questa squadra. Il mio futuro? Non so nulla, ora penso solo alla Paganese. Il momento più bello? Tutte le partite che ci hanno fatto raggiungere la salvezza. Per due anni l'abbiamo agguantata all'ultima partita e alla vigilia sentivo sempre una tensione particolare. Il momento più brutto? Quando siamo stati esclusi quest'estate. E' stata una botta per tutti. In cosa devo migliorare? Ho capito che c'è sempre un periodo della mia stagione nel quale, soprattutto nel girone di andata, calo fisicamente per qualche partita. Quando vivo questi momenti, devo giocare nella maniera più semplice possibile senza intestardirmi in giocate difficili. Quando le gambe non vanno, non devo strafare".