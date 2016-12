Paganese, cento presenze tra i professionisti per il difensore Silvestri

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Le prime cento non si dimenticano facilmente. Il difensore della Paganese, classe 93, Luigi Silvestri, ha tagliato oggi contro il Matera il traguardo delle cento presenze tra i professionisti. Prima il settore giovanile del Palermo, poi le esperienze in giro per l'Italia tra Salernitana, Messina, Siena e ora la Paganese dove è uno dei principali protagonisti. Silvestri fa cento e presto, per lui, potrebbe essere tempo di mercato...