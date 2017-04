Paganese, Grassadonia: “Domani il Taranto si giocherà tanto come noi”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Taranto e Paganese scendono domani in campo per il recupero di Lega Pro, mentre Gianluca Grassadonia - tecnico dei campani - ha dichiarato: “Domani è una gara molto importante per noi, domenica con la Vibonese abbiamo affrontato una squadra viva che ci ha messo in difficoltà come sapevamo. La mia squadra è stata brava a non mollare mai e a crederci fino alla fine rimanendo sempre in partita. Non è stata una gara bella, ne vedremo tante in questo finale di campionato dove la posta in palio vale moltissimo per tutti. Anche il Siracusa ha perso a Catanzaro e le squadre in piena lotta per la salvezza daranno filo da torcere a chiunque e ancor di più, domani, troveremo un Taranto che si giocherà molto come noi. Ho un gruppo di calciatori su cui posso fidarmi ciecamente, dobbiamo essere bravi a dosare le energie magari facendo riposare qualcuno e sfruttare chi sta meglio in questo momento. Reginaldo e Della Corte li valuteremo fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio domani. Il mio pensiero sul rinvio non cambia, ma ora non conta più ed è inutile pensare al passato: in palio ci sono punti che pesano per entrambe”, le parole riportate dal sito ufficiale della Paganese.