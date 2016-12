Paganese, Grassadonia: "Col Matera non partiamo battuti"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Impegnato in conferenza stampa, l'allenatore della Paganese Gianluca Grassadonia ha presentato la complicata gara col Matera, come riportato dal sito ufficiale degli azzurrostellati: "Non partiamo battuti perché la partita ce la vogliamo giocare. Certo, siamo consapevoli dell’immenso valore dei nostri avversari che stanno disputando un grandissimo campionato. Ma ho fiducia nella mia squadra e in settimana abbiamo lavorato davvero bene. Siamo davvero abbattuti per com’è andata la sfida contro la Virtus Francavilla. Per questo, abbiamo passato un brutto Natale. È terminato il tempo di piangerci addosso perché abbiamo la consapevolezza di affrontare la prima della classifica. Una squadra con qualità e allenata da un ottimo allenatore. Per fare risultato servirà la partita perfetta.

Il mercato di gennaio è sempre difficile. Ma prima di pensarci dobbiamo affrontare la partita di domani pomeriggio".