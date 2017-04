Parma-Ancona, Carra: "Gettato discredito su di noi. Vogliamo chiarezza"

L'amministratore delegato del Parma Luca Carra ha parlato a Radio Parma delle polemiche dopo la sconfitta contro l'Ancona commentando anche le parole del presidente Gravina: “Sono girate tantissime voci che hanno gettato discredito e messo in dubbio la serietà della società e dei giocatori. Non sappiamo cosa sia successo o stia succedendo, ma sicuramente si sta parlando di milioni di vincite quando non si tratta di milioni. È giusto che il presidente Gravina intervenga anche perché si parla pure di altre gare sotto inchiesta e di flussi anomali per la sfida Venezia-Fano. Tutta la Lega Pro deve essere tutelata, non solo noi. - continua ancora Carra come riporta Parmalive.com - Per come funziona di prassi, se ci sono delle anomalie nei flussi, viene segnalato alla Procura e la Procura fa le sue indagini. Noi siamo i primi a voler sapere se è successo qualcosa e che cosa. Nello stesso tempo non ci piace essere presi in mezzo e quindi sicuramente ci tuteleremo nelle sedi opportune. E’ assolutamente nel nostro interesse che si vada a fondo nelle indagini, perché così come non ci piace essere nominati per queste cose, vogliamo capire come mai sia uscito tutto questo fiume di notizie che mi sembra già oggi, leggendo lo stesso Mattino, si sia ridimensionato, perché non si parla più di milioni di euro vinti, ma di scommesse di qualche centinaio di euro. Per ora, non siamo stati interpellati dagli inquirenti: peraltro c’è scritto che non c’è alcun indagato in questo momento, c’è solo una indagine in corso, fatta dalla Procura Federale, e dicono anche dai Carabinieri, ma io di questo ancora non ho certezze, perché si leggono notizie contrastanti, tra cui una secondo cui in futuro potrebbe essere coinvolta la Direzione Antimafia, mentre secondo il Mattino sarebbe già operativa”.