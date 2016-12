Parma, D'Aversa: "Modena gara importante per il nostro percorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Modena, secondo derby di fila per i ducali: “Vincere contro la Reggiana è stata una grande soddisfazione, ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare a domani perché possiamo toglierci un'altra soddisfazione e continuare sulla nostra strada. - continua D'Aversa – Si tratta di una gara importantissima contro una squadra che ha ritrovato tranquillità e dove si vede già la mano del nuovo tecnico. Vogliamo vincere e spero di vedere in campo l'atteggiamento giusto da parte dei nostri. Stiamo bene, anche se alcuni giocatori hanno accusato di più la gara giocata lunedì, ma fino a domani avrò tempo per valutare”.