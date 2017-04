Parma, D'Aversa: "Sbagliate anche le cose più elementari, non ci siamo"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Scuro in volto e deluso non solo dal risultato ma in generale dalla prestazione della squadra, Roberto D'Aversa ha così commentato in sala stampa la sconfitta di Bassano: “Stiamo attraversando un periodo di difficoltà perché nella testa dei giocatori c'era la voglia di riscattarsi ed invece quella vista non è stata la mia squadra dove si sbagliavano anche le cose più elementari. E' evidente che tutto quello che è successo in settimana ha influito nel dispendio delle energie nervose. Rassegnato? Non bisogna essere necessariamente arrabbiati in panchina, se chiedo alla squadra di essere più serena io non posso fare il contrario anche se a volte il risultato cambia anche le valutazioni”.