Parma, Faggiano: "Entro sabato decideremo il giocatore da escludere"

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ilparmense.net: "Sono venuto a Parma per portare avanti un progetto a lungo termine. Ma prima di guardare il progetto ho conosciuto gli uomini che ne facevano parte. Abbiamo intenzione di toglierci delle soddisfazioni, vogliamo fare bene. L'idea di calcio biologico? Non ho mai parlato con la vecchia gestione e non so di preciso che cosa si intende per “calcio biologico”. Io faccio la mia parte, ho portato la mia mentalità e la mia voglia di lavorare per cercare di portare a casa qualche risultato. Non dico che con il “calcio biologico” non ci si poteva togliere soddisfazioni e raggiungere certi obiettivi. Parma regina del mercato? Sentire questo discorso del Parma leader nel mercato di gennaio un po’ mi scoccia. Io voglio essere leader il 30 giugno. A parte gli acquisti, sono usciti tanti nomi e alcune voci hanno disturbato. Voglio solo precisare che fin quando non ci sono le firme il giocatore appartiene sempre alla sua società. Contano le firme, non le voci di mercato. Chi finirà fuori lista? Da regolamento entro sabato noi dobbiamo dare una lista definitiva. Si può liberare un posto solo se un calciatore fa una rescissione di contratto. In questo momento abbiamo un posto in più in lista e stiamo decidendo il giocatore da escludere. Discontinuità col mercato estivo? A me non piace parlare delle persone che c’erano prima a Parma, sarebbe troppo semplice. Ovviamente la vecchia dirigenza ha lavorato onestamente e ha cercato di portare il Parma in alto, ottenendo anche dei buoni risultati. Hanno vinto lo scorso anno, ottenendo la promozione in Lega Pro. Non me la sento di fare differenze con la vecchia dirigenza, soprattutto per il rispetto che ho per il loro operato. Che cosa è successo dopo il match col Pordenone? Sono amareggiato soprattutto perché abbiamo vinto. Secondo voi io vado a litigare con l’arbitro dopo una vittoria del genere? Qualcuno si è perso qualche passaggio sull’accaduto. Mi sembra strano, non sono matto, non è mio costume comportarmi così. Se andassi in panchina allora sì, sono focoso e mi faccio prendere dalla partita. Adesso aspettiamo il ricorso, poi vedremo. Comunque qualcuno si è dimenticato un passaggio".