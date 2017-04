Parma, Munari: "Sono preoccupato, ma è tutta questione di motivazioni"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Munari, centrocampista ha così commentato il secondo ko consecutivo rimediato dalla squadra ducale: "Abbiamo fatto l'ennesima partita che non dovevamo fare, abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di vista. Vi assicuro che la volontà c'è, da parte di tutti, ma non possiamo essere questi, perché se giochiamo così, facciamo fatica. Ora dovremo guardarci dentro e fare un esame di coscienza: bisogna staccare e riprenderci alla grande, perché comunque abbiamo un obiettivo da raggiungere. Preoccupato? Se siamo questi sì, e tanto anche. Comunque sia, secondo me è questione di motivazioni. Non siamo dei fenomeni, altrimenti giocheremmo tutti in A. Se siamo in questa categoria, è perché abbiamo alcune lacune. Ognuno di noi deve concentrarsi su quello che ha, solo così si può vincere. Ma se sbagliamo anche le cose più semplici, facciamo fatica".