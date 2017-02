Parma, Scavone: "Siamo forti, ma non vuol dire che vinceremo"

Il centrocampista del Parma Manuel Scavone è intervenuto ai microfoni di Teleducato per parlare del momento in casa crociata partendo dalla sfida contro il Pordenone: “E' stata una bella partita, abbiamo dimostrato di esserci. Adesso però dobbiamo subito cancellare questa vittoria perché il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a mettere pressione sul Venezia. La Lega Pro è composta da ottime squadre, come ad esempio Venezia, Padova e Pordenone. Noi siamo forti, ma questo non vuol dire che saremo primi a mani basse a fine campionato anche se questa squadra non sfigurerebbe in Serie B. A centrocampo la concorrenza è aumentata con gli arrivi di Scozzarella e Munari, tutti ci alleniamo alla grande e avremo le nostre chance compresi Giorgino e Corapi che hanno fatto benissimo finora. Ovvio che tutti vorremmo giocare e sarei ipocrita se dicessi che sono tutti contenti, ma ci sarà bisogno anche di loro. Io come Parolo? Fa piacere essere paragonati ad un giocatore che gioca in Serie A e in Nazionale, per me è solo un orgoglio. Ognuno cerca di fare il suo meglio, ma stiamo parlando di un giocatore importante: il paragone è troppo grande. - continua Scavone come riporta Parmalive.com - Ad inizio stagione siamo partiti con l'obiettivo di salire in B, se non in A nell'arco di breve tempo. Questo è l'obiettivo che vuole raggiungere la proprietà. Quindi capisco che i tifosi abbiano il palato fine, anche perché hanno visto giocatori importanti fino a qualche tempo fa. D'Aversa ha portato idee nuove, freschezza e ci ha liberato delle negatività che avevamo addosso”.