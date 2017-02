Parma, Sinigaglia: "Qui per dare una mano. Sarà un finale interessante"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il neo attaccante del Parma Davide Sinigaglia ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi: “Sono una prima punta di movimento, mi piace fraseggiare e cercherò di seguire le direttive del mister per dare una mano. Conosco diversi ragazzi che sono già qui perché ci ho giocato in passato e non credo che ci saranno problemi di integrazione. Siamo tanti nuovi e servirà un po' di tempo per trovare l'amalgama. - continua Sinigaglia come riporta il sito dei ducali -Per uno spezzone di partita potrei anche esser pronto, mi stavo allenando da solo a casa. Mi manca un po’ il campo, questo sì, ma non ci vorrà molto per trovare la migliore condizione. Campionato? Sarà un finale di stagione molto interessante, perché ci sono tre-quattro squadre che possono giocarsi il campionato. Ce la giocheremo sino alla fine”.