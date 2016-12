Piacenza, in prova il classe 1996 Bartoli del Brescia

Fonte: TuttoLegaPro.com

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Acquisto in vista per il Piacenza? Probabilmente si. Con la prima squadra si sta infatti allenamento da alcuni giorni Fabio Bartoli, centrocampista classe '96 di proprietà del Brescia, dove ha giocato sia con la Primavera che con la prima squadra, che gli ha così consentito di esordire in Serie B. Giorni utili a mister Franzini per capire se il giovane talento possa fare al caso della causa biancorossa; qualora l'esito della prova fosse positivo, a breve ci sarà il tesseramento.