Piacenza, sfuma Montella. Si seguono due attaccanti del Messina

© foto di Federico Gaetano

Sfuma ancora prima di iniziare la trattativa per portare Antonio Montella al Piacenza. Il sondaggio fatto dai biancorossi per l'attaccante in uscita dal Pisa non ha dato i frutti sperati con la richiesta del procuratore del calciatore che è stata giudicata eccessiva dal club che per questo virerà su altri obiettivi. Come rivela Sportpiacenza.it il club emiliano ha infatti messo nel mirino due calciatori del Messina: si tratta dell'ala mancina Manuel Milinkovic e del centravanti Demiro Pozzebon.