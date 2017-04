Piacenza,si guarda al futuro: quattro nomi per rinforzare la rosa

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Il Piacenza sta iniziando a programmare il futuro nonostante una stagione ancora da terminare e i play off conquistati. Certi della permanenza in Emilia sono ben 12 elementi: Abbate, Silva, Pergreffi, Di Cecco, Castellana e Masullo per la difesa, Taugourdeau e Saber a centrocampo, Franchi, Romero, Nobile e Debeljuh in attacco, a cui potrebbero aggiungersi Sciacca, Segre, Miori e La Vigna per i quali si discuterà con i proprietari dei cartellini. Lo riporta Sportpiacenza.it svelando anche i nomi di quattro possibili obiettivi: Ermanno Fumagalli, portiere della Pro Piacenza, Francesco Bini, centrale e terzino destro anch'egli della Pro Piacenza, Riccardo Chiarello, esterno destro della Giana Erminio e Samuele Neglia, esterno mancino e seconda punta della Viterbese.