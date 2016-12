Pistoiese, Remondina: "Avvio pessimo, nella ripresa ho sperato di vincerla"

Il tecnico della Pistoiese Gian Marco Remondina ha commentato così l’1-1 contro la Lupa Roma: “L'avvio è stato disastroso, sembrava quasi che la squadra non fosse in campo e siamo andati meritatamente in svantaggio. Poi però c'è stata una reazione: la squadra ha creato diverse situazioni, anche sporche, ed è riuscita a raddrizzare il punteggio. Nella ripresa speravo di vincerla, ma l'espulsione di Varano ci ha tagliato le gambe quando ancora potevamo far male alla Lupa”, riporta Pistoiasport.com.