Pontedera, Vettori ok. Ai box ancora Calcagni

Buone notizie per mister Indiani e il suo Pontedera, ormai prossimo all'ultima sfida del 2016, che vedrà i granata impegnati venerdì pomeriggio alle 16:30 contro il Como, tra le mura amiche del "Mannucci". Infermeria praticamente svuotata, con il solo Riccardo Calcagni ancora ai box per la lussazione alla spalla; ristabilito invece capitan Federico Vettori, già in panchina nella gara giocata prima di Natale e adesso in procinto di tornare a occupare - difficilmente dall'inizio, però - il suo posto in difesa. Nessun problema, invece, per l'esterno Alessandro Videtta e il centrocampista Elvis Kabashi, esclusi dalla sfida contro la Robur Siena per motivi comportamentali.