Pordenone, Lovisa: "Il nostro obiettivo è arrivare al final four di Firenze"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Ospite de Il Gazzettino di Pordenone, Mauro Lovisa parla così dopo il successo contro il Padova di Brevi: “Avevo chiesto ai ragazzi un regalo personale. Li ringrazio perché mi hanno accontentato. Secondo posto? Ovviamente sono felice per la vicinanza. Il nostro obiettivo però è arrivare al final four di Firenze. Se saremo bravi, non subiremo infortuni e manterremo questa condizione ci arriveremo".