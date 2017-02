Pres Reggina: "Critiche fanno male. Mercato? Dietrofront di una punta"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Ospite delle frequenze di Immedia Live il presidente della Reggina Domenico Praticò ha parlato dei temi più caldi in casa calabrese: "La fidejussione? Sino a lunedì questa fidejussione non c'era. Martedì, al calciomercato, erano le ore 18 e cercavo di telefonare a chi di competenza per capire il motivo per il quale non arrivava questa documentazione. Alle ore 18.59 è arrivata la fidejussione, con scadenza del termine alle ore 19! Aver ripresentato la fidejussione, permette di avere due punti sicuro, visto che presentarla fuori dal termine comportava la penalizzazione in classifica. Le voci su un mio disimpegno? Queste polemiche mi tolgono l'entusiasmo, ma alcune cose mi fanno male. Il mercato? "Abbiamo tentato di prendere l'attaccante. Abbiamo raggiunto l'accordo con il club di appartenenza e con il procuratore, abbiamo anche offerto di più di quanto prende attualmente. Ma all'ultimo momento, il ragazzo ha rifiutato la nostra destinazione: per cui ho detto io di chiudere questa trattativa, perché chi viene alla Reggina deve essere onorato".