Reggiana, pres. Piazza sul tecnico Colucci: "Piena fiducia in lui"

Dopo le dimissioni rifiutate del tecnico Leonardo Colucci, è arrivato il commento del presidente della Reggiana Mike Piazza. Ecco quanto evidenziato da Tuttolegapro.com: “Il mister era molto frustrato e la sua è stata un'uscita emozionale, ma noi continuiamo a credere in lui. Stiamo costruendo qualcosa che va oltre le vittorie e le sconfitte sul campo. Dobbiamo tutti capire che abbiamo una visione e siamo uniti in questa visione. Andremo comunque avanti su questa strada. Dobbiamo andare oltre queste situazioni, io ho fiducia nel mister, in Andrea (il ds Grammatica, ndr) e nella squadra".