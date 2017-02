Reggina, Martino: "Il derby contro il Cosenza lo vinceremo col gioco"

© foto di Lorenzo Marucci

Gabriele Martino, dg della Reggina, ha parlato in vista del derby di lunedì contro il Cosenza. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta del Sud: "Il Cosenza negli ultimi tempi ha fatto e va facendo sempre un passettino alla volta verso l’alta classifica. Poi mi risulta che si stia strutturando bene dal punto di vista organizzativo, con gli impianti che devono diventare una componente altrettanto essenziale per successi importanti. La società, solida, vuole agire nel rispetto delle norme economico-finanziarie. Dal canto suo, la Reggina in questi due anni, fra mille e una difficoltà, ha realizzato parecchio: è ripartita dalla Serie D a seguito del passato fallimento e ha ottenuto il quarto posto. Inoltre la dirigenza si è impegnata economicamente per il ripescaggio. Come va affrontato il Cosenza? Con le armi della ricerca del gioco. Quindi, risultato attraverso la prestazione, nostro obiettivo dichiarato all’inizio di stagione. E, al di là delle scelte di Zeman, occorre giocare bene e iniziare a tornare dalle trasferte con punti pesanti. Abbiamo un obiettivo prioritario che richiede la partecipazione di tutti, lasciando da parte ogni polemica esterna: quello di mantenere la categoria per poi ricavare nel futuro soddisfazioni maggiori".