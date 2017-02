Reggina, Praticò: "Ringrazio il Sindaco, conosco la sua passione per il club"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Mimmo Praticò, presidente della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale del club del club amaranto: “Sono grato al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per le sue dichiarazioni che hanno ribadito il suo amore viscerale verso la Reggina. Non è una sorpresa, conosco bene la sua passione per i colori amaranto, per lo sport e per il calcio. Ricordo che anche suo padre, il compianto professore Italo Falcomatà, fu un grande sportivo e tifoso della Reggina e, tra l’altro, era sindaco quando la città ha conosciuto per la prima volta il palcoscenico della serie A. Sono felice di sapere che entro il 28 febbraio sarà organizzato un incontro con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria per aiutare la Reggina a trovare uno sponsor. Il Sindaco ha detto bene, oggi è sempre più difficile trovare aziende che investono nello sport. La crisi economica ha danneggiato il tessuto imprenditoriale ed è difficile trovare qualcuno disponibile, non tanto a mettere il nome della propria azienda sulla maglia di una squadra di calcio, quanto a sposare un Progetto. Chiediamo proprio questo allo sponsor che cerchiamo: non “buttare” soldi, ma diventare partner e protagonista del Progetto di una Società blasonata che, lo ha riconosciuto anche il Sindaco, è un importantissimo fattore sociale. Purtroppo gli enti pubblici non possono più fare sponsorizzazioni. Nel passato tante società hanno coperto i loro “buchi” grazie al denaro pubblico. Oggi non è più così e questo rende ancora più complicato fare calcio, soprattutto per chi come noi può mettere sul piatto solo il proprio lavoro, i sacrifici e la dignità di una vita. Tutto questo non basta, o potrebbe non bastare, in un campionato come la Lega Pro. Ne siamo consapevoli ma non per questo ci tiriamo indietro. Anzi. Però mi piace sottolineare ciò che ho già detto recentemente in conferenza stampa: ovverosia che la Reggina è perfettamente in linea con l’obiettivo prefissato a inizio campionato, quello di mantenere la categoria. Abbiamo fatto i salti mortali fino a questo momento. Nei giorni scorsi – aggiunge il patron amaranto - ci siamo dovuti accollare la nuova fideiussione, il che significa due punti certi che potrebbero essere determinanti a fine campionato. E’ una questione di stile di questa Società che tra l’altro ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per essere puntuale, seria e affidabile nel pagamento delle spettanze ai tesserati. Tra i professionisti, non rispettare le scadenze significa non solo mancare di rispetto ai propri lavoratori ma può anche causare conseguenze molto negative dal punto di vista sportivo per i rischi di penalizzazioni. Ritengo che l’impegno del Sindaco Falcomatà sia lodevole. Il campionato è ormai in fase avanzata, ma non v’è alcun dubbio che qualsiasi sostegno economico, da qui alla fine della stagione o anche per la prossima, può fare solo il bene della Reggina. E’ vero che gli enti pubblici non possono più fare sponsorizzazioni, ma il ruolo di “facilitatore” (usando le parole di Giuseppe Falcomatà) coincide con quella che noi consideriamo la funzione delle Istituzioni, cioè la responsabilità di tutelare un bene e un patrimonio della collettività quale è la Reggina. Penso inoltre che se gli operatori commerciali e imprenditoriali del territorio hanno intenzione di impegnarsi nel sostegno alla squadra di calcio della Città (gestita all'insegna dell’assoluta onestà e trasparenza) si potrebbero anche pensare forme di sponsorizzazioni “a consorzio” per pubblicizzare il territorio calabrese, con un “sacrificio” economico che sarebbe limitato e dunque sostenibile per il singolo imprenditore. Noi restiamo qui, a disposizione, fieri di quello che stiamo facendo, determinati ad andare avanti per raggiungere l’obiettivo a qualunque costo, orgogliosi di questa squadra e disponibili al confronto con le Istituzioni, in un’ottica di collaborazione che può portare solo buoni frutti. Rinnovo – conclude Praticò - la mia sincera gratitudine per l’attenzione del Sindaco Falcomatà e auspico una sinergia forte che porti sempre in alto il nome della nostra meravigliosa Città”.