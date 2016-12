Reggina, pullman in fiamme dopo la vittoria nel derby

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Momenti di paura per la Reggina: come riportato da alfredopedulla.com, al rientro dalla vittoria nel derby sul Messina, mentre la squadra amaranto si apprestava a lasciare lo stadio San Filippo sulla rampa che conduce alla tangenziale, il pullman con a bordo i giocatori e lo staff ha preso fuoco. Le fiamme si sono diramate dal vano posteriore e solo il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo: la necessità di stabilirne le cause arriverà per le Forze dell’Ordine solo dopo un’eventuale denuncia da parte della società della Reggina.