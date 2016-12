Reggina, Zeman si sfoga: "Ieri abbiamo perso. Ma non era calcio"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il giorno dopo la sconfitta nel derby, con lo strascico dovuto all'incendio del pullman su cui viaggiava la squadra, in casa Reggina c'è bisogno di uno sfogo. Come quello di Karel Zeman, allenatore dei calabresi, su Facebook. Ecco quanto riportato da strettoweb.com: “Picchiati impunemente nello spogliatoio. Picchiati impunemente in campo. Pullman dato alle fiamme, con 35 persone a bordo. Abbiamo perso, si. Ma a un gioco che non puo’ essere chiamato calcio”.