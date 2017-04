Renate, Scaccabarozzi: "Gran gruppo e poche pressioni. Questo il segreto"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Renate Jacopo Scaccabarozzi ha parlato ai microfoni di Tuttolegapro.com della grande stagione della squadra neroazzurra che ha raggiunto quota 50 punti in classifica, vetta mai conquistata dalla squadra brianzola in Prima Divisione: “La vittoria in casa della Robur è stata fondamentale per i play off. Siamo stati bravi ad approfittare del momento poco felice dei nostri avversari e concretizzare le occasioni create. Riuscire a fare tre punti giovedì prossimo ci metterebbero probabilmente al riparo in ottica play off, noi siamo carichi e faremo i tutto per portare a casa la vittoria. Segreti? Non credo ne esistano, ma siamo un gruppo a cui piace stare assieme anche fuori dal campo e questo ci permette di affrontare le difficoltà nella maniera migliore. Poi certo abbiamo anche meno pressioni rispetto ad altre piazze e la classifica ci permette di esprimerci al meglio. - continua Scaccabarozzi parlando dei propri obiettivi - Da quando ho iniziato a giocare è stato sempre quello di potermi misurare nelle categorie superiori, spero di riuscirci anche per capire se riesco a essere all'altezza”