Robur Siena, Scazzola e il ko con la Lucchese: “Sconfitta diversa dalle altre”

Niente da fare ieri per la Robur Siena, battuta 3-2 dalla Lucchese. Il tecnico del club bianconero, Claudio Scazzola, nel post-gara ha dichiarato: “E’ una sconfitta diversa dalle altre, però fa arrabbiare ancora di più perché anche in dieci avremmo meritato di pareggiare. Gli errori sul secondo e sul terzo gol ci hanno compromesso la partita nonostante una prestazione giusta e cattiva. Purtroppo siamo a commentare una partita compromessa da due ingenuità che non devono accadere, soprattutto da parte di un giocatore esperto”, si legge su Tuttolegapro.com.