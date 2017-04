Samb, Aridità: "Contro il Santarcangelo per la matematica dei playoff"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenzo Aridità, portiere della Sambenedettese, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa: “È mancato qualcosa nelle ultime partite - si legge su TuttoSamb - , ma non si tratta di una questione di atteggiamento. Le prestazione a Modena credo ci sia stata, abbiamo pagato degli episodi e a volte sono quelli che cambiano le sfide. La squadra non è appagata, perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo stagionale, dobbiamo migliorare e vogliamo affrontare le ultime tre partite come finali: contro il Santarcangelo bisogna vincere per chiudere matematicamente il discorso playoff. Quella di domenica è una partita importante, la strada giusta è quella di remare tutti dalla stessa parte e dare tutti il 110%”.