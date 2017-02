Samb, due amiche tedesche per festeggiare e consolidarsi

© foto di Giovanni Padovani

"Triangolare con Friburgo e Bayern? Se qualcuno porta avanti l’idea, io do la piena disponibilità. Sono a conoscenza dell’amicizia con il Bayern e penso che uscirebbe fuori una grande cosa”. Così il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli ha lanciato l'ipotesi di un triangolare da giocare la prossima estate con i due club tedeschi per suggellare il grande rapporto di amicizia fra le tifoserie: Schickeria e NBU Freiburg in particolar modo. Un rapporto che dura ormai da molti anni e che vede spesso i tifosi delle due squadre tedesche presenti al Riviera delle Palme e quelli marchigiani all'Allianz Arena o al Schwarzwald-Stadion. Senza dimenticare che il recente ritorno in Lega Pro dei rossoblù è stato celebrato con striscioni da entrambe le tifoserie durante le rispettive partite di campionato.

Un triangolare che riporterebbe il grande calcio a Sanbenedetto del Tronto e, nelle speranze della dirigenza, di festeggiare la permanenza fra i professionisti e chissà magari qualcosa in più visto che la squadra marchigiana è in piena zona play off e con l'allargamento degli stessi tutto è possibile.