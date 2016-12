Samb, Fedeli scontento di Palladini. Il tecnico medita le dimissioni

© foto di Giovanni Padovani

Continuano i giorni ad alta tensione in casa Samb. Dopo la rottura fra il presidente Franco Fedeli e il ds Sandro Federico, la sconfitta contro il Padova ha messo in bilico anche la posizione di Ottavio Palladini. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico il patron del club rossoblu non sarebbe soddisfatto del lavoro del tecnico, con quest'ultimo che starebbe riflettendo sulla possibilità di presentare o meno le dimissioni.