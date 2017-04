Samb, Gianni: "Serve una reazione per i play off. Rinnovi? Tutto fermo"

© foto di Giovanni Padovani

Il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni ha parlato durante la trasmissione Pianeta Samb della flessione della squadra nelle ultime giornate: “Credo che la cosa più brutta sia stata la mancanza di mordente, ci aspettiamo che già da domenica la squadra abbia una reazione. È evidente che sia un periodo in cui accusiamo un po' di stanchezza, ma dobbiamo reagire per raggiungere i play off. Io sarò pazzo, ma ho una mia idea sugli spareggi. Il mister? Ognuno si prende le proprie responsabilità, io non sono un allenatore, ma credo che la squadra in questi momento non possa fare a meno delle verticalizzazioni di Bacinovic.Inoltre credo sia importante anche il lavoro di Sorrentino perchè quando gioca lui si aprono più spazi per Mancuso. - conclude Gianni come riporta Tuttosamb.it - Rinnovi? Ci siamo fermati, aspettiamo che la squadra concluda il campionato poi faremo le nostre valutazioni. Adesso la priorità è finire al meglio la stagione”.