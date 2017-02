Samb, Rapisarda: "Inserimento facile nel gruppo. Non dobbiamo mollare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Francesco Rapisarda, terzino della Sambenedettese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Forlì: "Grazie al gruppo e al mister mi sono inserito subito bene. Sono felice anche se non era facile. La squadra? Siamo contenti dopo un pareggio e due vittorie importanti. Non dobbiamo abbassare la guardia, il campionato è ancora lungo. Gli otto punti di vantaggio dalla zona fuori playoff sono tanti ma anche pochi. Basta una gara per cambiare tutto. In cosa dobbiamo crescere? Domenica a Fano, ad esempio, abbiamo dimostrato di dover migliorare nella gestione della palla".