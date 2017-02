Sambenedettese, Fedeli: “Siamo in linea coi nostri obiettivi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'amministratore delegato della Sambenedettese Andrea Fedeli ha parlato al Corriere Adriatico del momento in casa rossoblù: “Il Riviera dovrebbe essere il nostro fortino e invece abbiamo perso troppi punti, basta pensare a Modena, Ancona e Maceratese. Un tris di gare in cui abbiamo raccolto solo un punto, se le avessimo vinte tutte ora la situazione sarebbe più esaltante. - continua Fedeli – Restiamo in linea con l'obiettivo del settimo posto prefissato a inizio stagione. Prossima sfida con il Forlì? Dobbiamo vincere, perché dopo avremo due gare difficili con Parma e Venezia”.