Sambenedettese, Pegorin: "Me o Aridità? Toccherà al mister decidere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Titolare contro il Fano per l'infortunio di Aridità, il giovane portiere Fabio Pegorin si è ben disimpegnato con la maglia della Sambenedettese. Ecco le sue parole a tuttolegapro.com: "E’ stata una bella partita, peccato per il rigore subito. Sono contento per i tre punti e per la mia prestazione. Poi quando tornerà Aridità, sarà il mister a decidere e a scegliere chi starà meglio. Comunque così come ho ribadito domenica nel post-gara, nel caso tornassi in panchina non ci sarebbe alcun tipo di problema anche perché sono giovane ed ho ancora tanto da imparare.

Credo che mi manca solo la residenza quì (ride, ndr). Mi trovo benissimo, è una grande piazza e sono ben visto dai tifosi. Questa è la mia prima stagione tra i Pro, e non sapevo a cosa andavo incontro. Vi assicuro che lo scorso anno avrei messo la firma per inanellare dieci presenze in Lega Pro alla mia prima stagione in terza serie”