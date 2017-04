Siena, Dolci: "Siamo in un momento di palese difficoltà"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta contro la Lucchese per 3-2 il ds del Siena Giovanni Dolci ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Robur: “Sono molto amareggiato ed arrabbiato perché la prestazione c’è stata. È stata una partita in cui abbiamo sofferto sei minuti nel secondo tempo e poi l’abbiamo rimessa in piedi, abbiamo giocato e lottato da squadra: questo mi fa arrabbiare ancora di più perché non abbiamo portato a casa punti. Sicuramente c’è stato un blackout all’inizio del secondo tempo che ci ha compromesso la gara. In questo momento siamo in difficoltà, è palese. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile perché è giusto chiudere la stagione dignitosamente il prima possibile”.