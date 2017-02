Siena, Trani: "Club stabile. Chi vuole collaborare è ben accetto"

Federico Trani, vicepresidente del Siena, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dopo la chiusura del mercato invernale: "Per noi questo è un appuntamento importante e necessario, da ripetere. Siamo arrivati alla conclusione del bilancio 2016 e del mercato. Voglio ringraziare i tifosi, ci stanno sempre vicini anche se non è facile, viste le difficoltà. Noi ovviamente siamo per la chiarezza e la trasparenza, per questo abbiamo convocato questa conferenza aperta a tutti, anche agli altri soci. Dal punto di vista tecnico, il direttore sportivo Giovanni Dolci era giusto che facesse il punto della situazione della parte tecnica e del mercato. La scelta della società è stata quella di mantenere i giocatori importanti a tutti costi e di rafforzare la squadra, anche a costo di mantenere una rosa molto ampia. L’anno prossimo partiremo con una base di 10-12 giocatori. Chi vuole collaborare per il bene del Siena è ben accetto. Ma non siamo dei boccaloni. Servono criteri e un lavoro serio e onesto, limpido, come siamo noi. Il nostro modus operandi ha portato stabilità, e per raggiungere obbiettivi bisogna avere stabilità vera, economica. Per quanto riguarda il campo di allenamento, non serve costruire un centro come Milanello, basta avere una struttura per spaziare con orari e terreni per giovanili e prima squadra, per sentirsi a casa, costruire step by step. Abbiamo individuato una situazione adatta, non siamo ancora certi di poterne usufruire, stiamo provvedendo ai sopralluoghi del caso per essere pronti a maggio ad iniziare qualcosa, anche per il lavoro delle giovanili portato avanti molto bene da Stefano Argilli e Roberto Pierangioli. Abbiamo ripreso la gestione del marketing, con un grande lavoro, improntato a riallacciare tanti rapporti per portare sempre più introiti alla società, e per questo ringrazio anche gli sponsor che hanno creduto in noi. Inoltre abbiamo riportato la sede in centro, per una società così blasonata è un prestigio. Non stiamo facendo calcio come vogliamo per i problemi incontrati in questi mesi, ma siamo partiti da zero, potremmo ripartire da una base l’anno prossimo, che sarà il nostro anno zero. Questo, come abbiamo sempre detto, è un anno di transizione, sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, i risultati purtroppo non sono sempre confacenti al lavoro. Il nostro obbiettivo primario è quello di avere una base solida, di una decina di giocatori per futuro. Siamo partiti da zero"