SudTitrol, Piazzi: "Col Parma proibitiva, ma può succedere di tutto"

Fonte: parmalive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il ds del Südtirol Luca Piazzi, parla così in conferenza stampa dopo il successo altoatesimo contro la Maceratese e in vista della sfida al Parma: "Ci sono nove punti in palio e dobbiamo ancora farne tre, anche se poi magari ne basteranno meno. Dobbiamo pensare partita dopo partita. E' chiaro che la prossima sarà proibitiva, ma può succedere di tutto, visto che ce l'hanno fatta sia Forlì sia Ancona e anche meritatamente nonostante ciò che ho letto. Oggi (ieri, ndr) sono stati fatti tre punti importantissimi che ci permettono di non giocare con l'acqua alla gola".