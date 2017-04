Taranto, Ciullo: "Col Monopoli abbiamo solo un risultato a disposizione"

© foto di Alfonso Miranda

Il Taranto si prepara alla gara di domani contro il Monopoli, mentre il tecnico rossoblù Salvatore Ciullo oggi ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo solo un risultato a disposizione. Dovremo cercare di arrivare alla vittoria con tutti i mezzi possibili, mettendo in campo orgoglio, cattiveria e coraggio. Ci stiamo preparando bene, c’è la giusta voglia e consapevolezza di giocarci una finale da conquistare. Purtroppo stiamo alternando buoni momenti con momenti negativi, occorrerà maggiore continuità per fare bene. A livello tattico desidero anch’io una squadra offensiva, ma c’è sempre bisogno di equilibrio. Nel calcio di oggi occorre correre con 10 uomini. E’ fondamentale essere abili nel saper fare sia la fase offensiva che quella difensiva. Stiamo inoltre subendo troppi gol nell’ultimo periodo anche su palle inattive, quindi dovremo essere bravi a prestare maggiore attenzione per rimediare a questi errori. Formazione? Deciderò domani, comunque coloro che scenderanno in campo saranno i giocatori maggiormente pronti fisicamente e mentalmente. Monopoli? Squadra di tutto rispetto, che ha richiamato il tecnico precedente e dunque i calciatori si sentono più responsabilizzati. Non so se il loro allenatore cambierà modulo, noi dovremo essere in grado di affrontarli nel miglior modo. Per quanto riguarda i nostri tifosi, ho detto sin dall’inizio della mia avventura che spetta a noi trascinarli con i risultati. Tutto parte da noi, ma mi auguro che i nostri sostenitori ci incoraggeranno fino alla fine per spingerci verso il successo. Io responsabile? Mi metto ogni giorno in discussione, è normale si debba sempre fare qualcosa in più. Sono il primo responsabile quando le cose vanno male, ma ho fiducia in me stesso e tutti insieme daremo il massimo per portare a casa le vittorie”, le sue parole.