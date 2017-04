Teramo, ecografia per Spighi: giovedì può riaggregarsi al gruppo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Teramo, attraverso il proprio sito, fa sapere gli aggiornamenti sulla situazione fisica di Mirco Spighi. La rivalutazione ecografica al bicipite femorale della gamba destra, cui è stato sottoposto in giornata il centrocampista, ha mostrato la risoluzione della problematica relativa alla lesione in essere. Il calciatore, a partire dall’odierna seduta pomeridiana, ha iniziato a lavorare solo sulla parte fisica, con l’obiettivo di riaggregarsi in gruppo nella giornata di giovedì.